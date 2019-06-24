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Понедельник, 24 июня 2019, 07:36 мск

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Владимир Елистратов попросил об отставке

Глава Челябинска Владимир Елистратов попросил об отставке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в городскую Думу поступило его заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Заявление будет рассмотрено в ближайшие часы: депутатов созвали на внеочередную сессию. Исход этого заседания очевиден.

Напомним, что Владимир Елистратов возглавил городскую администрацию в ноябре 2018 года после отставки мэра Евгения Тефтелева. До февраля он руководил городом в качестве исполняющего обязанности главы города, затем Гордума официально утвердила его в этом статусе.

В марте врио главы Челябинской области Алексей Текслер предъявил Елистратову серьезные претензии и пообещал принять решение о его судьбе на посту градоначальника в течение двух недель. Тогда Елистратов удержался, но теперь, видимо, ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться – уйти по собственному желанию, чтобы не портить трудовую книжку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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