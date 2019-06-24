В Челябинске сменилась власть

Челябинская городская Дума приняла отставку главы администрации города Владимира Елистратова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление от градоначальника с просьбой досрочно прервать его полномочия по собственному желанию поступило в Думу сегодня. Депутатов созвали на внеочередную сессию. «Заявление мною написано, опираясь на мнение губернатора», – объяснил Владимир Елистратов свою просьбу после чего покинул зал заседаний.

Прошение Елистратова об отставке удовлетворили.

Врио губернатора Алексей Текслер предложил назначить исполняющей обязанности главы администрации Наталью Котову. Депутаты его предложение приняли. Котова будет исполнять обязанности градоначальника до тех пор, пока конкурсная комиссия не изберет нового мэра. Напомним, Владимир Елистратов прославился болезненной непубличностью, что для мэра любого города, тем более миллионника, недопустимо. Наталья Котова тоже не любит общаться с прессой и аккаунтов в соцсетях не ведет. Но обещала подумать над этим.

На заседании Гордумы в очередной раз прозвучало предложение вернуть прямые выборы, но оно в очередной раз поддержано не было. Объявить конкурс должен будет новый состав Гордумы – произойдет это не раньше октября, а новые мэр без приставки врио появится в городе в лучшем случае к новому году.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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