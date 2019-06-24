В Челябинской области в тройном ДТП пострадали девять человек

В Магнитогорске в столкновении микроавтобуса и двух легковушек погиб один и пострадали восемь человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварий произошла в воскресенье, 23 июня, на шоссе Металлургов в Магнитогорске.

Микроавтобус «Пежо» вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара микроавтобус отбросило назад, на «родную» полосу, где в него врезалась еще одна «Лада Гранта».

В результате столкновении водитель «Пежо» скончался от полученных травм. Также пострадали восемь человек. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, пострадали 4 взрослых: одному оказали медицинскую помощь на месте, 3 доставили в больницу, осмотрели и отпустили домой. Также в аварии пострадали 4 детей, двое из них на амбулаторном лечении, еще двое госпитализированы, состояние обоих стабильное, средней степени тяжести, ближе к легкому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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