В Челябинске обезглавили сельскохозяйственный вуз

Ректор Южно-Уральского аграрного университета подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ректор Южно-Уральского аграрного госуниверситета (ЮУрАГУ) Виктор Литовченко написал заявление об отставке по собственному желанию 21 июня. Об этом сообщают сотрудники вуза.

По данным пресс-службы университета, в настоящий момент Виктор Литовченко находится в отпуске. Обязанности ректора исполняет проректор по международным отношениям Светлана Чичиланова. Вернется ли он из отпуска на прежнее место работы, официально не сообщают.

Интересно, что в отставку ректор подал в день визит в Челябинскую область министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева (именно это ведомство является учредителем ЮУрГАУ).

Виктор Литовченко – первый ректор ЮУрГАУ, появившегося в 2014 году в результате слияния Челябинской государственной агроинженерной академии и располагавшейся в Троицке Уральской государственной академии ветеринарной медицины.

Некоторые эксперты прочат Виктора Литовченко в новые руководители ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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