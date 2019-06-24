В Челябинске столкнулись маршрутки, есть пострадавшие (ФОТО)

В Челябинске столкнулись две маршрутки и грузовая газель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на перекрестке улиц Плеханова и Свободы. Столкнулись «Фиат» (маршрут №3) и ПАЗ (маршурт №218), следовавшие от вокзала к проспекту Ленина, а также грузовая «Газель» с башкирскими номерами. Водители маршруток обладают восточной внешностью. Как произошло ДТП пока не понятно: у «Фиата» помяты и перед, и бок. Скорее всего, «Газель» двигалась через перекресток по Плеханова – в нее-то и влетел «Фиат». От удара «Газель» вылетела через пешеходный переход на тротуар, а «Фиат» развернуло прямо под удар ПАЗа.

Точных данных о пострадавших пока нет, но очевидцы сообщили, что на место выезжали три бригады скорой помощи.

Сейчас все медики уже уехали. У разбитых машин остались только пожарные и сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Павел Зварзин

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