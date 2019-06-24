Южный Урал подсаживают на сырьевую иглу

В Челябинской области растут инвестиции в сырьевой сектор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году инвестиции в Челябинской области выросли на 29%. Однако, аналитики считают: радоваться такому развитию событий пока не стоит.

По предварительным данным Росстата, объем инвестиций в нефинансовые активы по полному кругу предприятий и организаций Челябинской области за январь-декабрь 2018 года составил 202 миллиарда рублей. В сравнении с 2017 годом рост составил на 49 миллиардов.

Подобные цифры удивили экспертов, ведь в течение прошлого года покупательная способность населения исправно снижалась, а экономика региона стагнировала.

При этом, лидирует по темпам роста инвестиций добыча и переработка цветных металлов: геологоразведка, подготовка площадки, добыча и производство. Всего по этим направлениям экономической деятельности вложения увеличились на 19,9 миллиарда рублей. Это около 40% всего прироста за год.

На втором месте идут инвестиции в овощеводство. Но здесь они в семь раз меньше – всего 3 миллиарда рублей. Далее следуют вложения в производство горно-шахтного оборудования, а также производство проволоки, труб и трубопроводной арматуры, электродвигателей, огнеупоров – 1,8 миллиарда рублей. Отдельно следует выделить финансирование за счет государства. Так, по оценкам аналитиков компании «So invest», реконструкция аэропорта, инвестиции в сфере госуправления дали прирост суммарно на 5,4 миллиарда рублей.

Таким образом, больше половины роста инвестиций составили вложение в сырьевую экономику и траты средств бюджета.

Кроме того, эксперты отмечают в качестве одной из причин столь феноменального роста активность налоговиков, крайне неодобрительно относящихся к искусственному дроблению бизнеса. В итоге многие компании, бывшие в 2017 году «холдингами» из малых предприятий, консолидировали обороты и стали отчитываться перед Росстатом, чего раньше не делали.

В итоге, эксперты «So invest» выделяют серьезные минусы ппрошлогодней статистики. «Минусы – в преобладании негативных факторов роста: усиление сырьевого перекоса экономики, усиления роли в ней государства. Плюс – в том, что несмотря на все это, есть чисто коммерческие проекты в обрабатывающей промышленности, которые видны на общем фоне. Правда, их совсем немного», – констатируют в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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