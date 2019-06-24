На карте России появятся новые острова

У России появятся новые острова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о нескольких территориях, расположенных в Северном Ледовитом океане. Об этом пишет telegram-канал «Сводки Арктики».

«В августе-сентябре этого года российские гидрографы отправятся в экспедицию в Арктику, где должны будут описать 6-7 новых островов и зафиксировать их на картах как земли, принадлежащие РФ», – сообщают авторы канала.

Острова расположены в Северном Ледовитом океане и входят в состав архипелага Новая Земля. Ученые обнаружили их на снимках, сделанных из космоса. Вероятно, ни на один из них еще не ступала нога человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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