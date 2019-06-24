На пост губернатора Челябинской области претендуют 14 человек

Число претендентов на пост главы Южного Урала выросло до четырнадцати.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 24 июня, документы подали еще два претендента на кресло первого человека на Южном Урале – Виктор Петров и Станислав Артемов.

Таким образом, число кандидатов выросло до 14. Ранее свои пакеты документов в избирком подали глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, общественник Александр Лебедев, победитель праймериз движения «Левый фронт» Сергей Морозов, общественница из Миасса Татьяна Якимова, представители движения «Социальная справедливость России» – Александр Комиссаров, КПРФ – Константин Нациевский, ЛДПР – Виталий Пашин, партии «Гражданская сила» – Алексей Севастьянов, партии «Родина» – Сергей Смышляев, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Степан Фирстов и партии «Яблоко» – Ярослав Щербаков.

В поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13169 подписей (0,5% от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года) среди граждан Челябинской области, которым более 18 лет на дату сбора подписей. Также все претенденты проходят 7% муниципальный фильтр, на момент сдачи документов на регистрацию они должны предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов.

Выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Челябинской области возможно до18часов 24 июня, с 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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