На Южном Урале пассажирский поезд сбил девушку-подростка

В Челябинской области 17-летняя девушка попала под поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело по факту железнодорожного травмирования 17-летней девочки.

По версии следствия, вечером 21 июня на остановочном комплексе «Бутаки» Южно-Уральской железной дороги пассажирским поездом сообщением «Иркутск – Кисловодск» смертельно травмирована 17-летняя девочка. Пострадавшая находилась в колее пути. Машинистом поезда подавались звуковые сигналы, применено экстренное торможение, однако, предотвратить наезд на подростка не удалось, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются очевидцы и иные лица, обладающие значимой для следствия информацией, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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