В Челябинске жители тысячи зданий остались без горячей воды

В Челябинске начался третий этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 25 июня стартовал третий этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена с 25 июня по 9 июля в 858 жилых домах, 43 детских садах, 44 учебных и 17 лечебных учреждениях во всех районах города Челябинска, кроме Металлургического и Центрального.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, в июле будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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