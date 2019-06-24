На Южном Урале военный полтора года разбирал ЗРК на запчасти

В Челябинской области вынесли приговор контрактнику, продававшему по частям ЗРК «Тор-М1».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, сотрудники ведомства по Центральному военному округу пресекли противоправную деятельность военнослужащего – контрактника одной из воинских частей региона, вынимавшего из боевых машин детали, в составе которых содержатся драгоценные металлы.

Военными контрразведчиками установлено, что мужчина с февраля 2017 по август 2018 года, обслуживавший боевую технику, демонтировал и похитил из боевых машин, входящих в состав зенитно-ракетной системы «Тор-М1», блоки с электронными платами, радиодетали которых содержат серебро, золото и платину. Похищенные платы военнослужащий хранил в своем личном гараже, затем отделял от них детали и продавал. В общей сложности, за продажу «товара» он получил около 750 тысяч рублей, которые использовал для личных нужд.

По итогам рассмотрения уголовного дела в судебных органах похититель признан виновным в краже, совершенной в крупном размере, и умышленном повреждении военного имущества, повлекшем тяжкие последствия, и приговорен, путем частичного сложения наказаний, к лишению свободы на срок 2 года с содержанием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит возместить причиненный государству материальный ущерб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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