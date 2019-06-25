В СИЗО Златоуста найден мертвым подследственный

В следственном изоляторе №4 Златоуста найден мертвым 32-летний мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подследственный обвинялся в изнасиловании малолетних.

Расследованием происшествия занимается следственный комитет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.06.19

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