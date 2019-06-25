Челябинская область проваливает национальные проекты

На Южном Урале сложилась крайне неудовлетворительная ситуация с реализацией национальных проектов. Об этом заявила и.о. первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе Наиболее катастрофично положение вещей по национальному проекту «Экология», который профинансирован на сегодня на 2,8% от предусмотренных средств при общероссийском показателе в 9,5%. Это направление оказалось самым отстающим на Южном Урале.

Отстает Челябинская область по финансированию таких проектов, как «Демография» – 19,3% (по России – 39,8%), «Здравоохранение» – 13,2% (по России – 53%), «Жилье и городская среда – 10,9% (по России – 36,9%). Из «социальных» проектов относительно неплохо складывается ситуация с финансированием нацпроекта «Образование» – 23,5% предусмотренных средств (по России – 18,8%). Лидируют же «Малое предпринимательство» (в силу относительно небольших объемов финансирования) и «Безопасные и качественные дороги».

Что касается национальных проектов в целом, то фактическое их исполнение составило лишь 2,2 миллиарда рублей. Это всего 14% от общего объема финансирования, в то время как по России в целом этот показатель вдвое больше – 28%. Впрочем, и обеспечены национальные проекты в регионе лишь 51% средств: на сегодня денежных соглашений, открывающих доступ к федеральным деньгам, заключено лишь на сумму в 8,2 миллиарда рублей из необходимых 16,2 миллиарда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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