В Челябинской области в лобовом столкновении пострадали трое взрослых и пятеро детей

На Южном Урале при столкновении легковушек пострадали девять человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария с участием автомобилей ВАЗ-21099 и Skoda Octavia произошла на трассе М-5 в Ашинском районе.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, в ДТП пострадали 9 человек. Среди пострадавших пять детей в возрасте от 5 до 12 лет. На месте аварии работали 4 бригады скорой помощи. В городскую больницу Аши госпитализировали 8 человек, одному помощь была оказана амбулаторно, но спустя некоторое время человек по собственному желанию приехал в больницу и был также госпитализирован.

Сейчас в реанимации находятся 4 человека: мужчина, женщина и двое детей. Состояние пациентов средней тяжести. Детей планируют переводить в Челябинскую областную детскую больницу. Ночью к ним приезжали специалисты ЧОДКБ для проведения осмотра и консультации. Со взрослыми также работают челябинские врачи из областной больницы с помощью телемедицины.

В хирургическом отделении сейчас находятся 2 взрослых и 3 детей, состояние у всех стабильное. У всех пострадавших травмы, характерные для ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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