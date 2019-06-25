Дело о гибели пенсионерки под глыбой льда направили в Ашинский суд

В Аше замдиректора управляющей компании предстанет перед судом за гибель женщины в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши утвердило обвинительное заключение в отношении заместителя директора управляющей компании ООО «Симское ЖКХ».

«Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что результате схода наледи с крыши многоквартирного дома №8 по улице Кирова в Симе 61-летняя от полученных травм скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе прокуратуры. – По версии следствия обвиняемым были нарушены требования статьи 161 Жилищного кодекса РФ, а также Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, согласно которым общее имущество многоквартирного дома должно содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан».

При этом следователи уверены, что именно умышленное бездействие южноуральца, не организовавшего своевременно работы по очистке кровли от наледи, привело к сходу наледи с крыши многоквартирного дома и гибели женщины. В ходе расследования уголовного дела ООО «Симское ЖКХ» выплатило семье погибшей 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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