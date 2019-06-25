В трамваях Магнитки кондукторов заменят валидаторы

В Магнитогорске опробуют систему бескондукторной оплаты проезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время «Маггортранс» планирует протестировать новую бескондукторную оплату проезда в трамваях. Об этом сообщил замдиректора по экономике МП «Маггортранс» Олег Харанухин.

По словам топ-менеджера специальное оборудование, с помощью которого можно будет расплатиться электронным проездным или банковской картой (валидаторы), уже закупили для оснащения 15 новых вагонов, приобретенных перевозчиком у УКВЗ.

Впрочем, отказываться от услуг кондукторов в «Маггортрансе» не собираются – из недоверия к горожанам. «Наши пассажиры пока не готовы к честной оплате проезда, – цитирует «Верстов.Инфо» г-на Харанухина. – Но мы будем их готовить. Турникетов никаких не будет, но валидаторы будем использовать».

Как долго продлится эксперимент, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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