Каждый третий моногород России переживает серьезный кризис, самые проблемные находятся на Урале и в Сибири

Каждый третий моногород России переживает серьезный кризис. Самые проблемные из них находятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в министерстве экономики РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в стране на сегодняшний день насчитывается 317 поселений с градообразующими предприятиями. 99 моногородов в Минэкономике назвали кризисными, а 11 из них – наиболее проблемными. Список возглавили южноуральские города:

– Бакал (Челябинская область)

– Верхний Уфалей (Челябинская область)

– поселок Новопавловка (Забайкальский край)

– Первомайский (Забайкальский край)

– Вершино-Дарасунский (Забайкальский край)

– село Туим (Хакасия)

– поселок Вершина Теи (Хакасия)

– городское поселение Надвоицы (Карелия)

– городское поселение Лахденпохья (Карелия)

– поселок Бытошь (Брянская область)

– поселок Белая Березка (Брянская область).

Основными критериями, по которым оцениваются проблемы моногородов, являются:

– темпы роста экономики

– показатели занятости

– оборот розничной торговли

– оборот малых и средних предприятий

– размер жилого фонда

– уровень поддержки из федерального бюджета.

Главный показатель кризисности – оценка ситуации жителями, фигурирующая в опросах ФСО.

«По данным ЕГРЮЛ, градообразующее предприятие Верхнего Уфалея находится в состоянии ликвидации. Новопавловский мебельный комбинат «Рассвет» не раз пытались признать банкротом. Предприятие «Бакальское рудоуправление» фигурировало в делах по неоплате счетов за электроэнергию. Забайкальский горно-обогатительный комбинат в Первомайском, лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс», бытошевский стекольный завод «Кварцит» и Туимский завод по обработке цветных металлов были объявлены банкротами, – поясняет ситуацию РБК. – Фанерный комбинат в Белой Березке находится в стадии ликвидации из-за долгов. Тейский филиал ОАО «Евразруда» прекратил работу из-за реорганизации. Летом прошлого года работники Дарасунского рудника в Забайкалье устроили голодовку из-за невыплаты зарплат, тогда задолженность за два месяца составляла 32 млн руб. Деятельность Надвоицкого алюминиевого завода, филиала «Русала», выпускавшего металл только для США, была законсервирована из-за санкций в 2018 году».

Список проблемных городов был составлен в рамках подготовки нового проекта госпрограммы развития моногородов на 2019-2024 годы. Предполагаемый объем финансирования – свыше 57 млрд рублей.

При этом, поясняют в Минэкономразвития, программа развития моногородов не предусматривает прямую поддержку градообразующих предприятий, потому что это не соответствует целям диверсификации экономики территорий.

Не предусмотрены меры поддержки и для самих кризисных городов. В первую очередь, средства пойдут на развитие инвестпроектов.

Москва, Светлана Намская

Москва. Другие новости 25.06.19

«Мусорная» реформа: определены самые проблемные регионы. / В трамваях Магнитки кондукторов заменят валидаторы. / ММК представит свои возможности на международном форуме в Германии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»