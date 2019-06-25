На Южном Урале хотят сделать почетным гражданином фигуранта дела о многомиллионной афере

В Карталинском районе предложили наградить почетным гражданством чиновника, обвиняемого в мошенничестве при покупке жилья для сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в повестку заседания Карталинского районного собрания депутатов внесен вопрос о присвоении главе муниципалитета Сергею Шулаеву звания «Почетный гражданин района».

Все бы ничего, но в настоящий момент чиновник и его заместитель Светлана Бровкина проходят фигурантами по делу о мошенничестве, рассматриваемому Карталинским районным судом. Сергею Шулаеву вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2014 году чиновник распорядился за счет средств областного бюджета купить в Карталах два многоквартирных дома, заплатив за них свыше 10 миллионов рублей.

Впоследствии жилые помещения были переданы бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Однако в ходе проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Обвинение настаивает: Бровкина и Шулаев были в курсе того, что помещения непригодны для жилья. Однако, замглавы получила от продавца взятку и убедила шефа закрыть глаза на сделку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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