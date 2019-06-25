Челябинск накрыл зловонный смог

Челябинцы пожаловались на удушливый смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска во всей полноте прочувствовали наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, о которых южноуральцев предупредили метеорологи. На удушливый смог горожане жалуются в социальных сетях.

«На «северке вонь», город накрыло весь», – пишет один из челябинцев. «Новороссийская, дышать нечем.... Окна не открыть, ребенок чихает постоянно», – вторит ему горожанка. «В центре просто нечем дышать, район областного суда! Ну, сколько это все будет продолжаться !!! – продолжается возмущенная «перекличка». – На Косарева невозможно окно открыть -вонь! На улице хоть в противогазе ходи. Сколько уже можно?!"

При этом, по словам челябинцев, «прелести НМУ они почувствовали еще ночью. «Спать невозможно, удушье сильнейшее, всю ночь мучения. Такого ужаса не было давно», – жалуются они. «Дышать нечем, ветер северный слабый либо штиль. Теперь надежда только на ветер – когда сменится, больше надеяться не на кого, по телевизору только обещания, вчера как раз вещали про улучшение экологии, и трубы дымящие показывали, сегодня в 11 ч как раз окно не открыть и идет повтор этих «обещаний». Шаман с бубном – и то больше поможет», – сетуют горожане.

«Заводы дымят, свалка горит. Все как всегда», – печально констатируют жители города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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