Две семерки: кто претендует на кресло губернатора Челябинской области

Кто есть кто среди кандидатов в губернаторы Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», вчера, 24 июня, избирательная комиссия Челябинской области закончила принимать документы от желающих побороться за пост главы Южного Урала. В итоге на кресло первого человека области заявились 14 претендентов.

Две семерки кандидатов вместили в себя профессиональных чиновников и политиков, гражданских активистов и малоизвестных южоуральцев. Кто же эти люди?

Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области, 46 лет

Алексей Текслер занял кресло главы региона в марте нынешнего года после отставки с поста губернатора Бориса Дубровского, снискавшего славу самого непопулярного главы региона. Он же первым подал документы в избирком.

Г-н Текслер родился и вырос в Челябинске. Когда ему было 16 лет, семья переехала в Норильск (Красноярский край). Здесь Алексей Текслер закончил Норильский индустриальный институт. Еще будучи студентом, начал работать на Норильском горно-металлургическом комбинате, на основе которого в 1990-е годы появилась группа компаний «Норильский никель».

С «Норникелем» была связана вся последующая карьера Алексея Текслера, вплоть до перехода в федеральное правительство. Он последовательно занимал руководящие должности в ряде подразделений холдинга, пока в 2008 году не перешел на должность главы администрации Норильска – моногорода, существование которого тесно завязано на «Норникель».

После года руководства городом Алексей Текслер вновь уходит в частный бизнес, на сей раз – в казахстанский холдинг «Полюс-золото» (ранее компания принадлежала «Норникелю»). Наконец, в 2013 году переходит в министерство энергетики России на пост замминистра. Из министерства его направляют в Челябинск, чтобы сменить Бориса Дубровского в кресле главы региона. На сегодня он считается фаворитом предвыборной гонки.

Андрей Аюпов, строитель, 33 года

Предприниматель, собственник строительной фирмы Андрей Аюпов, вторым подал документы в избирком. Этот южноуралец производит весьма странное впечатление. С ходу объявивший себя «народным губернатором» претендент запечатлен на фото в соцсетях с настольной книгой членов секты «Орда», деятельность которой считается экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

При этом на страницах в соцсетях репосты с православных сайтов соседствуют с требованием к врио губернатора «подготовить и выпустить распоряжение о запрете выделения земельных участков для муниципальных районов и городских округов, для монтажа церквей преславия (православия) изымающих души и накладывающих проклятия при крещении, относящихся к тёмным религиям».

Александр Лебедев, правозащитник, 30 лет

Александр Лебедев – известный деятель челябинской политтусовки. Начинал карьеру в качестве помощника депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Агеева. После этого вернулся в Челябинск, где успел побывать членом областного избиркома, который покинул со скандалом.

Вообще, скандалы повсюду преследуют Лебедева. Он заявлялся на пост главы Челябинска, после этого попытался поучаствовать в праймериз «Единой России» в Ленинском районе областного центра, вотчине спикера городской думы Станислава Мошарова. В итоге, от участия в праймериз его отстранили, после чего он устроил скандал в день голосования, а потом раздал участникам праймериз собственные бюллетени, которые попытался всучить счетной комиссии.

Ряд экспертов считают Александра Лебедева полит-фриком, что не мешает им рассуждать о том, что за его спиной стоят достаточно влиятельные люди, а в предвыборной гонке его консультируют некоторые сотрудники аппарата законодательного собрания Челябинской области.

Последняя выходка Лебедева, заставившая ополчиться на него журналистское сообщество, состоялась не так давно. Общественник сообщил сотрудникам избиркома, что намерен в такое-то время подать пакет документов. Те пригласили прессу. Однако, политик сначала опоздал в избирком, а когда все-таки появился заявил, что документы на участие в выборах подавать не собирался, и сделает это позже.

Сергей Морозов, предприниматель, 45 лет

Сергей Морозов – победитель праймериз движения «Левый фронт», является координатором местного отделения. Руководит компанией «Арсенал», занимающейся ремонтом промышленного оборудования. Его выдвижение – очередная попытка сформировать лево-патриотическую альтернативу изрядно забюрокраченной и, как многие считают, подыгрывающей действующим властям КПРФ.

Впрочем, все подобные попытки после триумфа лево-патриотического блока «Родина» на выборах 2003 года в Государственную думу были крайне неудачными.

Виталий Пашин, депутат Госдумы, 37 лет

Виталий Пашин – член ЛДПР. Представлял партию в Челябинской городской думе, пока не прошел по партийному списку в Госдуму.

Принимал участие в предыдущих выборах губернатора Челябинской области, заняв третье место с 4,1%.

Кстати, телеведущая Ксения Собчак назвала его одним из трех самых сексуальных депутатов Госдумы.

Сергей Смышляев, бизнесмен, 36 лет

Сергей Смышляев идет на выборы в качестве руководителя регионального отделения партии «Родина». Он является учредителем ряда компаний, занятых в различных сферах. В том числе фирмы, владеющей сетью магазинов косметики «Азума». В Челябинске она прогремела благодаря нескольким скандалам с приглашением столичных бьюти-блогеров. Все они жаловались на грубость и финансовую нечистоплотность уральских хозяев, и даже фиксировали следы побоев, якобы нанесенных службой безопасности «Азумы».

Партия «Родина» – одна из самых неудачливых организаций в Челябинске. Некогда (в середине 2000-х) ее главным спонсором и заодно региональным лидером был Александр Берестов, владелец холдинга «Союзпищепром». Какое-то время партия была на высоте, но потом речь зашла об объединении нескольких партий в единую под названием «Справедливая Россия», Александр Берестов перешел в «Единую Россию», а остатки «Родины» подмял под себя Валерий Гартунг. Впрочем, остатков особых не было – выяснилось, что подавляющее число членов южноуральского отделения составляли сотрудники «Союзпищепрома», оптом «вступившие» в партию вслед за Берестовым.

После возрождения «Родины» в начале 2010-х в Челябинске началась чехарда с руководителями регионального отделения: перед каждыми выборами оказывалось, что лидер сменился, причем иногда на весьма странную фигуру. Так, несколько месяцев местную «Родину» возглавлял Алексей Севастьянов – человек, весьма плохо вписывающийся в национально-консервативный дискурс, которого якобы придерживается партия. Как правило, уход очередного регионального лидера сопровождался скандалом большей или меньшей громкости.

Поэтому появление в разгар очередных выборов нового руководителя «Родины» в Челябинске никого из экспертов не удивило. А вот какие цели преследует Сергей Смышляев, пока сказать сложно. Впрочем, некоторые считают, что за ним стоят некоторые члены «команды Дубровского».

Степан Фирстов, руководитель медклиники FMC, 41 год

Гендиректора клиники FMC Степана Фирстова, врача травматолога-ортопеда и по совместительству – регионального руководителя Российской партии пенсионеров за справедливость, сразу после выдвижения его кандидатуры прозвали уральским «Владимиром Зеленским».

Медика считают весьма серьезной фигурой. С одной стороны, у него потенциальна весьма широкая фраза – пенсионеры и медики. С другой стороны, весьма обширные связи в шоу-бизнесе. Здесь и громкая операция, выполненная в клинике бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону, и дружба с креативным продюсером ТНТ, сценаристом сериалов «Интерны» и «Универ» Вячеславом Дусмухаметовым, родившимся в Челябинской области.

Впрочем, эксперты считают, что нынешняя кампания – лишь разминка перед выборами в Законодательное собрание Челябинской области, которые должны пройти в 2020 году. А там – можно и на кресло депутата Госдумы замахнуться.

Константин Нациевский, депутат Челябинской гордумы, 52 года

Константин Нациевский – самый возрастной кандидат в губернаторы. За свою долгую политическую карьеру он успел дважды поучаствовать в свержении регионального руководства КПРФ. Сначала в 2010 году, когда место смещенного Владимира Горбачева заняла (по слухам, не без помощи тогдашней администрации губернатора Михаила Юревича) Светлана Поклонова. Затем – в 2012 году, когда уже г-жу Поклонову поменяли на нынешнего лидера регионального отделения Игоря Егорова.

Успел Константин Нациевский побывать депутатом регионального парламента, откуда ушел, чтобы занять кресло депутата городской думы. Здесь он прославился громкой борьбой с мемориальной доской, размещенной на доме, где жил один из создателей российского кинематографа и легенды в среде местной творческой интеллигенции Леонида Оболенского. Истинный коммунист Нациевский считает последнего предателем, обвиняя его в службе на немцев.

В 2014 году представитель КПРФ так же, как и его коллега из ЛДПР Виталий Пашин, принимал участие в губернаторских выборах, заняв второе место с 5,25%. А вот праймериз «Левого фронта» в нынешнем году проиграл Сергею Морозову.

Ярослав Щербаков, директор сервисной компании, 31 год

Ярослав Щербаков – яркий представитель непарламентской оппозиции, лидер челябинского отделения партии «Яблоко». Директор ООО «Теплогазмонтаж». Принимал участие в конкурсе на пост мэра Челябинска. Проиграв борьбу, потребовал через суд признать решение городской думы недействительным, указав на ошибку с датой публикации документа на сайте муниципального парламента. Сейчас в суде идет второй процесс: Ярослав Щербаков оспаривает сами результаты конкурса.

Политик – один из двух кандидатов в губернаторы, включивший в программу обещание остановить строительство под Челябинском Томинского горно-обогатительного комбината.

Алексей Севастьянов, экс-омбудсмен, 41 год

Алексей Севастьянов давно снискал славу яркого, но скандального кандидата. Вот и на сей раз скандал ознаменовал само его выдвижение: Егор Лаврентьев, руководитель регионального отделения партии «Гражданская сила», от которой Севастьянов выдвинулся на губернаторские выборы, заявил, что действия экс-омбудсмена нелегитимны. После этого федеральное руководство отправило его в отставку.

Кроме того, Севастьянов возбуждали уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководителя регионального отделения партии «Родина» во время предвыборной кампании в Госдуму. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (политик якобы незаконно завладел грантом на развитие фермерского хозяйства, которое, уверены следователи, создавать не собирался).

Несколько раз Алексея Севастьянова задерживала полиция, и даже помещала под арест за противодействие правоохранителям.

По слухам, за выдвижением Севастьянова может стоять экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. По другой информации, поддержку ему готов оказать Валерий Гартунг.

Александр Комиссаров, тренер, 37 лет

Александр Комиссаров – боец и тренер смешанных единоборств. В основном, его публичная активность связана с борьбой за права жильцов ветхого дома на улице Сталеваров, в котором он также живет. Не так давно он записал видео-обращение, в котором пригласил Алексея Текслера пожить в их доме.

Татьяна Якимова, общественница, 33 года

Татьяна Акимоваа – единственная женщина среди претендентов на губернаторское кресло. Она широко известна своей активной гражданской позицией среди жителей Миасса, даже претендовала на пост главы этого города.

Приняла непосредственное участие в борьбе миасцев против строительства Круглогорского ГОКа.

Она также выступает против строительства Тоинского ГОКа. А также считает необходимым ввести базовый безусловный доход, который могли бы получать все жители региона помимо заработной платы.

Виктор Перов, военный пенсионер, 51 год

Самый таинственный кандидат в губернаторы. О нем известно пока лишь то, что он – военный пенсионер и ему 51 год.

Станислав Артёмов, безработный, 32 года

Станислав Артёмов был последним, кто успел занести свой пакет документов в облизбирком. И уже этим своим визитом произвел на СМИ и блогерское сообщество неизгладимое впечатление. Парень явился в избирком в шортах и резиновых тапках – «будто шел мимо и вдруг решил зайти» то ли с возмущением, то ли с иронией рассказывает пишущая братия.

По всей видимости, молодой человек зарабатывает фотографией, хотя в официальных документах представляется временно безработным.

Анонимные telegram-каналы делятся подозрениями, что за челябинцем может стоять не кто иной, как Александр Лебедев. И даже уже окрестили его «техническим кандидатом технического кандидата».

Понятно, что далеко не все претенденты сумеют собрать необходимое количество подписей и пройти муниципальный фильтр. Эксперты не исключают, что кандидатские корочки получат лишь пятеро из четырнадцати претендентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.06.19

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