На станции, жители которой пожаловались Путину, не будет пешеходного моста

Чиновники отказались возводить пешеходный мост через железнодорожные пути на станции в Челябинской области, жители которой боятся за свою жизнь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, вчера, 25 июня, руководители ЮУЖД и администрации Варненского муниципального района приняли участие в совещании у исполняющего обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергея Шаля по вопросу безопасного перехода через железнодорожные пути на станции Тамерлан.

Напомним, о проблеме жителей пристанционного поселка стало известно после того, как южноуральцы направили на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным свое видеообращение, где пожаловались на опасный переход через железнодорожные пути на станции Тамерлан.

Жалобу переслали в Уральское следственное управление СКР на транспорте. «Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги, расположенной в селе Варна Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в пресс-службе ведомства 20 июня.

Впрочем, участники совещания руководства ЮУЖД и чиновников региона ничего страшного в сложившейся ситуации не нашли. «Стороны пришли к решению о том, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов. Согласно существующим нормативным документам Минтранса пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчётной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 чел/час (на станции Тамерлан интенсивность движения – порядка 60 поездов в сутки)", – сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Южно-Уральская железная дорога в постоянном режиме обеспечит наличие свободного прохода для граждан через пути по пешеходному переходу, который расположен напротив вокзала, заверили железнодорожники. В случае остановки на станции грузового поезда в месте расположения перехода будет сделан разрыв. Дополнительно на станции работают речевые информаторы, сообщающие о приближающемся поезде.

Контроль за соблюдением свободного прохода на станции в реальном времени ведется с помощью видеонаблюдения. Кроме того, администрации Варненского района предложено также организовать контроль за выполнением разрыва составов в месте пешеходного перехода и подготовить дополнительные предложения по повышению безопасности пересечения путей для жителей поселка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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