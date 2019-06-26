На Южном Урале обнаружили древнее «астрономическое» святилище

Челябинские археологи обнаружили ритуальный «астрономический» комплекс на юге области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, уникальный мегалитический ритуальный комплекс бронзового века обнаружили участники археологической экспедиции учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ во время раскопок могильника Степное 25 в Пластовском районе. Жители окрестных поселений использовали его в течение нескольких столетий для совершения различных обрядов.

Комплекс состоял из четырёх менгиров – грубо обработанных каменных глыб, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные, и небольшого кургана.

Расположение объектов имеет явный астрономический смысл: они ориентированы на значимые астрономические события и доминирующие вершины окрестных гор. Под менгирами обнаружены жертвоприношения коровы, телёнка, лошади, мелкого рогатого скота и трупосожжения людей, а также остатки украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур.

«Древние мегалиты Урала являются малоизученными археологическими памятниками, их датировка представляет обычно большую проблему, поскольку очень часто кроме вкопанных в землю массивных камней археологи не находят никаких иных артефактов, – отметила руководитель экспедиции, директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова. – В данном случае обнаружены и изучены были не только сами мегалиты, а следы связанных с ними ритуалов – жертвоприношений и погребений, форма которых очень отличается от той, что мы привыкли изучать в некрополях бронзового века. Судя по различной керамике, их использовали представители многих археологических культур на протяжении веков – начиная от эпохи Аркаима до финала бронзового века».

В исследовании археологической находки также приняли участие сотрудник УНЦ Уникальный комплекс ритуальных сооружений будет опубликован в монографии, представляющей материалы раскопок могильника Степное 25, начиная с 50-х годов.

Все коллекции с раскопок могильника Степное 25 поступят в музей археологии и этнографии ЧелГУ. Новые экспонаты можно будет увидеть на выставке осенью 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.19

На станции, жители которой пожаловались Путину, не будет пешеходного моста. / Южноуральскому экс-замминистру экономического развития ужесточили обвинение. / Не продержались и сутки: центр Челябинска снова остался без воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»