Школьники с Урала отравились в поезде, ехавшем из Анапы

Уральским следственным управлением СКР на транспорте по факту пищевого отравления детей в поезде «Анапа-Екатеринбург» проводится доследственная проверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, по предварительным данным воспитанники спортивной школы, в количестве 60 детей и 5 сопровождающих представителей учреждения, следовали от станции «Анапа» до станции «Екатеринбург-Пассажирский», с пересадкой в Екатеринбурге на пассажирский поезд «Волгоград-Нижневартовск» до станции «Сургут» из детского оздоровительного лагеря.

Вечером 22 июня 2019 года после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. В последствии, по станциям «Челябинск», «Екатеринбург-Пассажирский» обратились за медицинской помощью 6 детей, один ребенок снят с поезда в городе Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ №9 с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. По медицинским показаниям остальные несовершеннолетние в госпитализации не нуждались, в связи с чем сопровождались медицинскими работниками РЖД до станции «Сургут».

По результатам повторного осмотра медицинскими работниками в Сургуте одному ребенку потребовалась госпитализация, состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, в связи с чем дети были направлены домой.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошен тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медицинский персонал, запрошена документация относительно поездки несовершеннолетних. Проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего совместно с Роспотребнадзором. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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