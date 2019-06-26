В Челябинской области в детском саду рухнул кусок штукатурки

В одном из муниципалитетов Южного Урала произошло ЧП на территории детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, инцидент произошел вчера, 25 мая, в одном из дошкольных образовательных учреждений Златоуста. От крыши здания детского сада №16 отвалилась часть облицовочной штукатурки от кирпичного карниза под крышей.

На место происшествия с целью проверки был направлен представитель службы пожаротушения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что погибших и травмированных в результате происшествия нет. Место падения оцеплено, допуск детей на данную территорию закрыт (место падения находится на отдалении от детских площадок).

Здание будет функционировать в штатном режиме. Решается вопрос о восстановлении повреждённого участка.

Информация доведена до администрации Златоустовского городского округа.

Отметим, что детский сад был построен в 1937 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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