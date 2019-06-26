В Челябинске иномарка въехала в толпу пешеходов на тротуаре

На северо-западе Челябинска в массовом ДТП пострадали несколько пешеходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла днем сегодня, 26 июня, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. О ДТП горожане сообщили в социальных сетях.

По первоначальной информации, в аварии участвовало маршрутное такси. Однако, впоследствии стало известно, что столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства.

По информации, известной на настоящий момент, автомобиль «Киа» совершал поворот, когда в него врезался «Рено Логан». После удара «Рено» отлетел на тротуар в толпу пешеходов.

К месту ДТП прибыли специализированный автомобиль МЧС, несколько «скорых» и реанимобилей, машина ДПС. По последним данным, с места аварии госпитализированы четыре пешехода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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