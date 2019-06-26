В Челябинске сорвали сроки проведения опрессовок. Прокуратура недовольна

В Металлургическом районе Челябинска снова продлили срок отключения горячего водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, срок отключения горячего водоснабжения потребителей северной зоны Металлургического района продлевается до 11 июля. Эту информацию распространило в МУП «ЧКТС».

«Гидравлические испытания в северной зоне начались 13 июня и должны были завершиться 27-го. В связи с выводом во внеплановый ремонт тепловых сетей, в соответствии с Постановлением Правительства от 6 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», срок проведения опрессовки продлевается до 11 июля», – уточнили в городской администрации.

Между тем, на ситуацию с длительными отключениями горячей воды в Металлургическом районе уже обратила внимания прокуратура. По данным пресс-службы надзорного ведомства региона, прокуратурой Металлургического района Челябинска проведена проверка по публикации СМИ о срыве сроков включения горячей воды после опрессовки.

«Установлено, что с 14 по 28 мая 2019 года на территории района проводился первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Контроль за проведением данных мероприятий осуществлялся прокуратурой района путем ежедневного участия работников прокуратуры при проведении гидравлических испытаний на контрольных точках наружных сетей теплоснабжения зоны №1 в схеме теплоснабжения Челябинска (Южная зона района)", – рассказали в областной прокуратуре.

В связи с многочисленными повреждениями трубопровода срок окончания работ АО «УСТЭК – Челябинск» был продлен до 4 июня. «Учитывая положения Санитарно-эпидемиологических правил и норм, согласно которым в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток, а также факт нарушения срока окончания работ, руководителям ресурсоснабжающей и обслуживающей организаций прокурором внесены представления об устранении нарушений закона», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в отношении АО «УСТЭК-Челябинск» возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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