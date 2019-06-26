В Челябинской области впервые в истории ЕГЭ появились трехсотбалльники

Южноуральские выпускники впервые получили наивысший балл ЕГЭ сразу по трем предметам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, сегодня, 26 июня стали известны результаты последних экзаменов основной волны сдачи единого государственного экзамена. На сегодняшний день по результатам прошедших экзаменов в области насчитывается рекордное количество стобалльников – 170 человек.

Лидирующим в списке предметов традиционно стал русский язык – 54 человека справились с самым массовым экзаменом на 100 баллов. Данная цифра несколько ниже, чем в прошлом году (99 стобалльников). Минимальный порог преодолели почти все – 99,9 % из почти 14 тысяч сдававших. Хорошие баллы (более 60) получили 76% участников.

Вторым предметом по числу стобалльников стала химия: 31 человек написал экзамен на максимальный балл. Кроме того, вырос и процент высокобалльников – с 9% до 16%. На Южном Урале никогда до этого не было таких результатов.

На третьем месте – информатика и ИКТ – 26 стобалльников. Следует отметить, что в области ежегодно увеличивается доля сдающих информатику как в 9-х, так и в 11-х классах.

По физике и математике в этом году 100 баллов набрали по 16 человек, что значительно превышает прошлогодние показатели по данным предметам. По физике процент высокобалльников повысился с 6% до 8%, а по математике с 2% до 7%.

Наравне с ростом показателей по естественно-математическим дисциплинам значительно улучшились и показатели по иностранным языкам: впервые за 3 года в области появились стобалльники по английскому языку. Не сдали экзамен четверо из 1,3 тысяч участников.

Этот год стал особенным также благодаря появлению в области трехсотбалльников. Выпускник одного из лицеев Челябинска, а также одиннадцатиклассница из Озерска сдали на максимум сразу три предмета.

Оба участника получили максимум по русскому языку и информатике и ИКТ. Челябинец также набрал 100 баллов по математике, а озерчанка – по английскому языку.

По сравнению с прошлым годом на Южном Урале также стало больше ребят, набравших 100 по двум предметам. В этом году 200 баллов набрали 11 человек, в 2018 их было 9.

Напомним, что в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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