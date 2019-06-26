Южноуральские чиновники бросили 90-летнюю старушку в разграбляемом мародерами поселке

Увлеченные изменениями в правительстве Челябинской области чиновники забыли переселить 90-летнего ветерана труда из поселка, где хозяйничают мародеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Рашида Валеева, которой в нынешнем году исполнится 90 лет, и её 67-летний сын невольно оказались в затруднительном положении из-за смены власти в регионе.

Они – последние жители поселка Серый Ключ, который планировалось расселить в нынешнем году, как и поселок Ураим. Однако, год подбирается уже к своей середине, а никакой информации о возможном расселении южноуральцы так и не получили. Жители Нязепетровского района, где располагаются поселения, уверены, что власти заморозили переселение двух умирающих посёлков.

Дело в том, что решение и расселении в прошлом году принимал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Но осенью нынешнего года он ушел в отставку, врио губернатора назначили Алексея Текслера, и у чиновников появились куда более насущная задача – удержаться в занимаемых креслах.

Ситуация понятная и естественная: новая метла по-новому метет. Но в стремлении понравиться новому хозяину резиденции на Цвиллинга, 27, чиновники, похоже, просто забыли о том, что где-то в Нязепетровском районе, в одном из домов поселка Серый Ключ живет ветеран труда со своим пожилым сыном.

Между тем, это единственный обжитой дом селения. Остальные жильцы давно покинули, и теперь там хозяйничают мародеры, вынося все, что оставили прежние владельцы. И им ничего не стоит ворваться в дом к двух пожилым южноуральцам, которые вряд ли смогут дать им отпор. К тому же время от времени старушка остается и вовсе одна. «Бабушка постоянно плачет. Когда отец в магазин уходит, а это же ведь далеко надо идти – в другой посёлок. Идти пешком туда полчаса где-то. Либо по железнодорожным путям, либо по разбитой дороге. Он уходит, и она остаётся совершенно одна в этом лесу», – цитирует 74.ru внучку пенсионерки.

Родственники не могут взять бабушку к себе: дочь живет на Украине, а внучка сама вынуждена снимать жилье. Надежда была на государство, которому пенсионерка отдала свои трудовые годы. И, кажется, ситуация сдвинулась с места: в прошлом году пенсионеров пообещали переселить. «Им обещали жильё, говорили – летом, в этом году. Но папа говорит, ходили в администрацию города, а там сказали: «Пока всё заморозили ввиду того, что новый губернатор», – рассказывает внучка ветерана.

В администрации района говорят: все подготовительные мероприятия проведены: выяснили, сколько людей нуждаются в переселении, подготовили документы и отправили их в региональный минстрой. Очередь – за региональными чиновниками: выделит правительство деньги – будет переселение, нет – значит нет.

Но в министерстве пока готовы лишь сказать, что на расселение поселков нужно около 23 миллионов рублей. Найдутся ли они в бюджете нынешнего года, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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