Состояние двух пешеходов, сбитых челябинцем, остается крайне тяжелым

Медики рассказали о состоянии пешеходов, сбитых на остановке 19-летним челябинцем.

Как сообщал уже «Новый День», авария произошла сегодня днем на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева.

Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Челябинску, водитель KIA Avella при повороте налево на регулируемом перекрёстке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо Renault Logan, которым управлял 19-летний молодой человек.

«После столкновения Renault изменил направление движения и совершил наезд на пешеходов, находившихся на остановочном комплексе. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование», – рассказали в силовом ведомстве.

По данным медиков, в результате аварии пострадали четыре пешехода – три мужчины и одна женщина. При этом состояние двух челябинцев остаётся крайне тяжёлым (у обоих многочисленные рваные раны), один из них до сих пор находится в реанимации. Еще у одного мужчины рваная рана бедра, у женщины – закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом голени.

Молодой человек настаивает, что ехал, не превышая скорости, и на зеленый сигнал светофора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.19

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