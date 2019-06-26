Челябинские общественники сделали за чиновников их работу: разработали план решения экологических проблем

До тех пор, пока чиновники в сфере экологии не перейдут от громких заявлений к реальным делам процесс деградации Челябинской области (и областного центра) будет продолжаться. Об этом заявили активисты общественного движения «Стоп ГОК» в ответ на заявления врио губернатора Алексея Текслера по Томинскому ГОКу. И предложили свой план действий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники подчеркивают: проблема экологии остается одной из самых главных и насущных в Челябинской области, но чиновники дальше деклараций не идут. «Мы считаем своим гражданским долгом напомнить южноуральцам, что ровно такие же слова произносил и бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, – заявили активисты «Стоп ГОК». – К сожалению, дела Дубровского и его команды (при этом все те чиновники, кто курировал вопросы экологии, и поныне занимают свои посты) прямо противоречили их же словам. Поэтому считаем, крайне важным, чтобы в настоящий момент всё ж произошёл реальный переход от слов к делам, точно соответствующим словам.

По нашему мнению, для этого необходимо: 1. Общеэкологическая проблематика: 1.1. Необходимо создание постоянно действующих совещательных органов по экологической проблематике при губернаторе Челябинской области и главах городов Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Карабаша. Заседания и рабочие совещания этих органов должны проводиться регулярно, не реже 1 раза в один – два месяца (при введении режима НМУ – во внеочередном порядке), с обязательной интернет-трансляцией и опубликованием протоколов (решений) заседаний и рабочих совещаний.

Регламент заседаний должен быть согласован и опубликован заблаговременно, с тем, чтобы исключить пустую трату времени на просмотр презентаций и заслушивание лиц, не имеющих отношения к нашей области. В состав этих совещательных органов должны быть включены и ученые, и представители реально существующих и действующих в области общественных объединений (например, для Челябинска – представители ОД «СТОП-ГОК», «Челябинск, дыши!», «Сделаем», «Яблоко – Зелёная Россия»).

1.2. В целях практической актуализации в массовом сознании южноуральцев экологических проблем области, необходима организация в государственных телерадиоСМИ и в официальных изданиях правительства области еженедельной передачи (рубрики), посвященной экологическому просвещению южноуральцев (с обязательным участием ученых и представителей реально существующих и действующих общественных объединений (например, для Челябинска – представители ОД «СТОП-ГОК», «Челябинск, дыши!», «Сделаем», «Яблоко – Зелёная Россия»).

1.3. Необходимо публичное объявление и проведение конкурса проектов рекультивации (а не ликвидации отходами 1, 2 классов опасности) Коркинского угольного разреза (с последующим его использованием в интересах жителей Челябинской области, включая туризм и иную экономически и экологически приемлемую деятельность) и экспертиза проекта-победителя международными экологическими организациями.

До момента окончания экспертизы остановить реализацию проекта складирования отходов в Коркинский разрез (с обязательным принятием мер по тушению эндогенных пожаров).

1.4. Необходим аудит и опубликование информации о реальном положении дел с обеспечением г Челябинска и других городов области водой (питьевой и хозяйственно-бытового назначения). До момента окончания аудита, запретить выдачу любых разрешений, реализацию всех проектов на изъятие воды для промышленных нужд. В безусловном приоритете должна быть полная, стопроцентная гарантия обеспечения жителей области питьевой водой и безопасной водой для хозяйственно-бытовых нужд.

1.5. Необходим аудит проведенной работы по созданию защитного «зеленого» пояса вокруг Челябинска, принятие мер по отмене решений об изъятии из этого пояса лесных участков (в т.ч. отмена постановления правительства Челябинской области № 131-П от 26.03.2019г. «О границах и площади лесопарковых зон, расположенных в лесах Шершневского лесничества».

1.6. Необходимо официальное опубликование правительством области полной и достоверной информации о состоянии здоровья жителей Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Карабаша в сравнении с общеобластными показателями: онкологические заболевания, болезни органов дыхания, кожи, эндокринной системы, осложнения беременности и родов, и о связи экологической обстановки с состоянием здоровья жителей.

1.7. Необходима организация в городах Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Карабаше специализированных дошкольных учреждений (групп) для детей, страдающих аллергопатологией.

1.8. Необходимо срочное решение о введении раздельного сбора отходов; об изменении контейнерных систем с их герметизацией и постоянной санацией; выделении средств на проектирование и строительство мусороперерабатывающих заводов в каждом из 5 кластеров Челябинской области.

1.9. Введение полного моратория на вырубку зеленых насаждений и естественных зеленых массивов в городах с одновременным составлением научно обоснованного плана озеленения и поддержания существующих зеленых насаждений; проведение полной инвентаризации всех санитарно – защитных зон промышленных предприятий.

1.10. Для выявления подлинного мнения жителей и учета выявленного мнения необходимо обеспечение реальной свободы собрания в Челябинске. Люди должны иметь возможность мирно, в соответствие с законом, собираться для обсуждения своих насущных проблем в сфере окружающей среды.

2. По проблеме Томинского ГОКА:

2.1. Прекращение строительства Томинского ГОКа.

2.2. Опубликование на сайте правительства Челябинской области рекомендаций СПЧ от 05.09.2017г. (в части экологической проблематики), окончательного комплексного проекта Томинского ГОКа, полных текстов всех заключений экологических экспертиз по проекту Томинского ГОКа, а также заключений экспертов ОД «СТОП-ГОК»: Светланы Князевой, Надежды Вертяховской, Эдуарда Мильмана и других; результатов опросов, организованных органами местного самоуправления Полетаевского и Вознесенского сельских поселений (2016 г.), а также социологического опроса ВЦИОМ (июнь 2016 г.)

2.3. Проведение Минэкологии области в срочном порядке экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности проекта Томинского ГОКа на территории Челябинской области» (п.7 Положения о Минэкологии Челябинской области).

2.4. Демонтаж колючей проволоки «егоза», иных незаконных ограждений, возведенных АО «РМК» на территории Томинского сельского поселения и Коркинского муниципального района.

2.5. Необходимо обязать АО «Томинский ГОК» исполнить решение арбитражного суда Челябинской области от 12.01.2016г.

2.6. Прекратить преследований активистов ОД «СТОП-ГОК», поручить прокуратуре и следственным органам провести проверку законности возбуждения уголовных и административных дел в отношении участников ОД «СТОП-ГОК» (Яковец О.А., Золотаревский Б.М., Асатуллин Г.Ю., Московец В.В., Горина Г.М., Камчатный П.А.), а также провести проверки по фактам бездействия сотрудников ГУ МВД в связи с обращениями участников ОД «СТОП-ГОК» (факты нападения 12.06.2017г. (Алексанов Д.В.), клеветы, угроз (Савченко В.Д.), повреждения имущества (Чагаева Л.С.).

2.7. Вернуть 900 га земель, ранее предназначенных под хвостохранилище Томинского ГОКа, во владение, распоряжение госорганов и органов МСУ.

2.8. Провести пробы веществ с хвостохранилища Михеевского ГОКа независимыми лабораториями и их анализ на предмет соответствия заявлениям и утверждениям АО «РМК».

2.9. Провести учет наличия ртути в породах Томинского месторождения.

2.10. Организовать за счет бюджета независимое исследование международными экологическими организациями влияния Томинского ГОКа на единственный, безальтернативный источник питьевого водоснабжения Челябинского промрайона – Шершневское водохранилище.

Срочное и комплексное принятие этих мер позволит, по нашему мнению, сначала стабилизировать, а затем и постепенно улучшить состояние окружающей среды в Челябинской области».

Между тем, исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев наградил Русскую медную компанию, строящую Томинский ГОК в десятке километров от Челябинска, почетными грамотами за вклад в реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

«Врио губернатора Алексей Текслер может говорить всё, что угодно, но в это самое время люди из его команды награждают грамотами... РМК... за ... проект «Чистый воздух» (уму непостижимо). И пока они продолжают изо всех своих сил (и, конечно, бескорыстно?) за государственную зарплату помогать РМК, продвигать РМК, ничего у А.Л. Текслера, при всём его желании, сделать в сфере экологии не получится», – прокомментировал ситуацию активист движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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