На Южном Урале растет смертность от онкологических заболеваний

Власти Челябинской области заявили о росте смертности от онкологических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 10 лет (2008 по 2017) заболеваемость раком в Челябинской области выросла на 19,1%, составив в 2017 году 473 случая на 100 тысяч населения. Об этом говорится в пояснительной записке к региональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Растет в регионе и смертность от рака. «В Челябинской области в 2017 году от злокачественных новообразований (ЗНО) умерли 8271 человек, в том числе 1613 не состоявших на учете в онкологических учреждениях региона. То есть из каждых 100 умерших 20 человек не состояли на учете у онколога. У 1,5 тысяч умерших диагноз установлен посмертно при проведении аутопсии. За десятилетний период, с 2008 года по 2017 год, зарегистрирован рост количества умерших от злокачественных новообразований – с 7659 человек в 2008 году до 8271 к 2017 году. Прирост составил 8%», – говорится в документе.

Кроме того, авторы документа отмечают рост количества умерших, при жизни не состоявших на учете в онкологических учреждениях региона, и пациентов с диагнозом, установленным посмертно.

В 2017 году в структуре смертности от рака на Южном Урале на первом месте находились заболевания трахеи, бронхов, легкого (17,3% или 1429 случаев). Далее следуют рак толстой кишки (13,9% или 1153 случая), рак желудка (9,7% или 802 случая), рак молочной железы (7,5% или 618 случаев), рак поджелудочной железы (6,1% или 506 случаев), рак предстательной железы (5,4% или 446 случаев). Причем эта тенденция наблюдается уже несколько лет.

Наиболее неблагоприятная ситуация, согласно показателям смертности и доле запущенных случаев ЗНО, сложилась в Верхнем Уфалее, Миассе, Уйском, Каслинском и Октябрьском районах, Карабаше, Троицке и Троицком районе, а также в Озерске. При этом в территориях, на которых зарегистрирован рост смертности, характеризуются низкими показателями активного выявления заболеваний и низкими показателями выявления I-II стадий. Кроме того, они отличаются низкой обеспеченностью кадрами, прежде всего, врачами-онкологами и недостаточной работой по разбору запущенных случаев онкологических заболеваний, говорится в документе.

«С учетом имеющейся онкологической ситуации прогнозируемая численность онкологических больных на 1 января 2024 года в регионе может составить 95438 человек. За последние 10 лет в Челябинской области на 14,1% увеличился уровень показателя запущенности и в 2017 году составил 35,5%», – вынуждены констатировать авторы программы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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