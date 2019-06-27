В Челябинске на трамвайных путях нашли гранату

Движение трамваев в Тракторозаводском районе Челябинска остановили из-за подозрительного предмета на путях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предмет, напоминающий гранату, жители Челябинска обнаружили на рельсах на улице Горького. Бдительные горожане сообщили о находке в полицию.

Движение трамваев было остановлено, место находки взял под охрану сотрудник Росгвардии. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, предмет опасности не представлял: граната оказалась игрушечной. Движение транспорта возобновлено.

Кстати, это далеко не единственный инцидент с челябинскими трамваями за сегодня, отмечают администраторы сообщества «Челябинский транспорт».

Вот что произошло лишь за первую половину дня: встретились пешеход и трамвай, всё закончилось хорошо; сход вагона; поломка пантографа; несколько ДТП, затруднивших движение электротранспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.06.19

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