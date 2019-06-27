Заведующая магнитогорским детским садом заплатит за бегство ребенка

Заведующую детским садом Магнитогорска оштрафовали за самовольный уход воспитанника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска провело проверку деятельности МДОУ «Детский сад №173» в связи с самовольным уходом ребенка.

Установлено, что 21 мая полуторогодовалый воспитанник во время утренней прогулки самовольно покинул территорию детского сада через открытые ворота. В этот же день ребенка обнаружила горожанка на пешеходном переходе по улице Калинина. Женщина передала его сотрудникам полиции.

Прокуратура района возбудила в отношении заведующей детским садом административное дело, по результатам рассмотрения которого мировым судьей назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Главе Магнитогорска внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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