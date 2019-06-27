Шестеро челябинцев пострадали в столкновении двух легковушек

Шесть человек оказались в больнице после лобового ДТП в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на 27 июня в Тракторозаводском районе Челябинска.

На Бродокалмакском тракте водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем «Тойота».

В результате водитель и три пассажира отечественной легковушки, а также два пассажира «Тойоты» были госпитализированы.

У всех тяжелые повреждения. Так, по данным «Первого областного», у 43-летней женщины черепно-мозговая травма и перелом пястных костей, у 19-летней девушки черепно-мозговая травма и перелом бедра, молодой человек 18 лет получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, еще один 18-летний юноша – черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей лица. Их ровесница – черепно-мозговую травму.

Кроме того, пострадал 12-летний ребенок. С переломом основания черепа и ушибом головного мозга он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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