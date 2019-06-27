Челябинску не стоит надеяться на скорый возврат прямых выборов мэров: избирательная комиссия Челябинской области отказала в регистрации инициативной группе референдума по этому вопросу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости вернуть прямые выборы мэров врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил еще в ходе своей первой пресс-конференции 4 апреля. «Я сторонник прямых выборов. Это практика правильная, и рано или поздно мы к ней придем», – подчеркнул глава региона.

Однако, избирком во главе с Сергеем Обертасом (его зачастую называют ставленником предыдущего губернатора Бориса Дубровского), видимо, решил, что лучше позже, чем раньше. Авторы telegram-каналов считают, что эту же позицию разделяет и Алексей Текслер. «При Текслере уже назначили главу Кусинского района, главу Копейска. Скоро будет объявлен конкурс в Троицке на главу города. Комментируя отставку главы Челябинска Елистратова, Текслер уже изменил позицию про прямое избрание. Собственно, никаких шагов по возвращению прямых выборов глав он и не сделал», – пишет канал «Город Че».

Впрочем, это – федеральная тенденция. «Решено точечно возвращать прямые выборы мэров городов. В список попадут территории с несистемными губернаторами и территории с наличием конфликтов внутри местной элиты. Введение прямых выборов глав областных центров позволит снять напряженность среди региональных элит, расшить конфликты через допуск «губернаторской оппозиции» к управлению городами и районами регионов. В тех регионах, где победили «неожиданные губернаторы», прямые выборы обеспечат легитимизацию просистемных сил, и позволят выровнять баланс интересов», – пишет telegram-канал «Незыгарь».

Челябинская область, вероятно, не представляется пока территорией, способной создать более или менее серьезные проблемы для действующих властей. Именно этим можно объяснить откладывание вопроса о возврате прямых выборов глав городов в долгий ящик. Тем более, что появление самостоятельных мэров может привести к противостоянию властей региона и муниципалитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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