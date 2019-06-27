Из бюджета региона выделили средства на покупку новых автобусов для Челябинска

Законодательное собрание Челябинской области поддержало инициативу главы региона Алексея Текслера по модернизации общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты регионального парламента утвердили ряд поправок в бюджет 2019 года.

В том числе, пополнили расходную часть строкой, предполагающей выделение 761,2 миллиона рублей на приобретение для Челябинска 65 низкопольных автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Напомним, с этой инициативой выступил глава Челябинской области Алексей Текслер, выступая 30 мая с обращением к муниципальному парламенту. «Необходимо стратегическое развитие общественного транспорта, – подчеркнул глава региона. – Для начала в крупнейших городах области – Челябинске совместно с Копейском, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В этих городах проживает более 60% жителей области, и мы должны решить этот вопрос. Развитие транспорта должно быть увязано со стратегиями городов и актуальными градостроительными планами. Задача – заложить основу на десятилетия вперед. Проработать экономику этого развития, сделать так, чтобы транспорт был удобным и комфортным для жителей. Это займет определенное время. Но уже в этом году Магнитогорск получит из Усть-Катава 15 новых трамвайных вагонов. Челябинск – 65 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе».

Позднее власти уточнили, что новые автобусы для областного центра будут закуплены к осени этого года. Теперь депутаты Заксобрания утвердили изменения в бюджет, которые позволят направить деньги из региональной казны городским властям.

«Мы согласились с предложениями губернатора и выделили 761 миллион 224 тысячи рублей на приобретение 65 низкопольных автобусов высшего класса, которые будут работать на газомоторном топливе», –сообщил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Этого долгое время добивались городские активисты. «Это необходимая мера, и я её приветствую. Это очень правильная инициатива Алексея Текслера. Я очень долго добивался от областных и муниципальных ведомств ответа на вопрос: когда же будет выполнено это распоряжение главы региона? И рад, что Законодательное собрание, наконец, приняло это решение, – говорит известный в Челябинске общественник Николай Ольховский. – Надеюсь, все мы, жители города, с появлением новых автобусов почувствуем улучшение в работе городского общественного транспорта».

Впрочем, покупка 65 новых автобусов не сможет решить транспортную проблему в городе-миллионнике. Именно об этом говорил Алексей Текслер, подчеркивая необходимость комплексного подхода к вопросу. «Нынешнее состояние общественного транспорта не отвечает возросшим потребностям Челябинской агломерации. Нам необходимы концептуальные решения, которые бы четко увязывали между собой различные виды городского транспорта», – заявил глава региона.

И в решении этой стратегической задачи должны принять участие, прежде всего, городские власти. «По моим данным, в ООО «ОГТТ» складывается очень сложная ситуация, и ему даже не на что ремонтировать подвижной состав. И у меня вопрос к врио главы города Наталье Котовой: когда эта ситуация изменится? Когда будут отремонтированы те автобусы, которые у города уже есть? Потому что, если в этом направлении ничего не изменится, то и новые автобусы при первой же поломке точно так же будут просто стоять, потому что ремонтировать их будет не на что», – высказывает беспокойство Николай Ольховский.

На комплексное решение проблемы направлено соглашение с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», подписанное властями региона 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. И руководитель корпорации Игорь Шувалов поддерживает стремления руководства Южного Урала. «Обновление транспортных систем в российских городах – важная часть повестки современной городской экономики. Комплексный подход к организации транспорта в агломерациях позволит повысить качество жизни людей и улучшит экологическую ситуацию», – подчеркнул он, обращаясь к главе Челябинской области Алексею Текслеру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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