В Челябинской области – новый министр экономического развития

Глава Челябинской области провел рокировку в правительстве региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Алексей Текслер принял решение назначить министром экономического развития Челябинской области Ивана Куцевляка, занимающего в настоящее время должность советника главы региона.

До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате Губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области. С 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в министерстве энергетики Российской Федерации. Через некоторое время после назначения Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области занял должность его советника.

Сергей Смольников займет должность советника губернатора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.06.19

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