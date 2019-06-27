Челябинцы настояли на корректировке проекта расширения дороги по улице Дарвина

Жители Челябинска добились пересмотра скандального проекта расширения дороги по улице Дарвина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 июня, в Челябинске прошли публичные слушания по скандальному проекту строительства развязки на Дарвина.

Напомним, ранее планы городских властей вырубить сотни деревьев и расширить дорогу по улице Дарвина с нынешних двух до шести полос вызвали громкие протесты горожан. Челябинцы настаивали: проблемы с движением по этой улице возникают из-за узкого моста на Троицком тракте. И чтобы решить их, улицу Дарвина не нужно превращать в автотрассу.

В итоге врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил мэрии приостановить реализацию проекта и вынести его на публичные слушания. Обсуждение ожидаемо прошло на повышенных тонах.

После короткого доклада представителя проектировщика слово взяли рядовые горожане и эксперты. При этом большинство выступавших настаивали: расширение не нужно.

«Мы из улицы делаем трассу в шесть полос. Мое предложение – Дарвина не трогать, а мост расширить», – заявил один из участников слушаний. При этом челябинцы настаивали, что даже действующая дорога вполне справляется с потоком автомобилей.

В ответ сотрудница, представлявшая проект заявила, что трафик на улице равен 450 автомобилям в час на одну полосу. Цифра, действительно, серьезная. Но подобное утверждение вызвало достаточно эмоциональную реакцию эксперта в сфере транспорта и логистики Якова Гуревича. «Никогда никаких исследований пропускной способности не было, – заявил он. – Я утверждаю, что задача этого проекта – украсть один миллиард рублей и сделать только Троицкий мост».

После этого разработчики проекта вынуждены были признать, что сейчас дорога, действительно, справляется с нагрузкой, но с введением в строй моста на Троицком тракте там появятся пробки. А председательствовавший на слушаниях депутат Челябинской городской думы Александр Павлюченко уточнил, что озвученные цифры была рассчитана на основе генплана. Эти рассуждения звучали уже на фоне возмущенных выкриков горожан.

Впрочем, эмоции достаточно быстро улеглись, и обсуждение свелось к деталям проекта и вопросам, не касающимся рассматриваемого документа: горожане жаловались на маршрутки и нарушителей ПДД, говорили о необходимости запуска нормального общественного транспорта и даже троллейбусов.

Наконец, слово взял представитель горожан, чьими интересами городские чиновники обычно прикрываются при каждой инициативе по расширению автодорог. По словам мужчины, сейчас по улице Дарвина передвигаться, действительно, проблематично. «Если едет грузовик, то второму рядом не проехать», – пожаловался челябинец. Фактически однополосной становится дорога и если останавливается автобус. А когда наступает зима, снег просто сгребают на обочину, и автомобилисты снова вынуждены ехать по одной полосе. Но и этот выступающий заявил: шесть полос на Дарвина не нужно, вполне хватит и четырех.

На этом, в конце концов, и порешили. А еще горожане попросили не ставить на улице шумозащитные экраны.

По словам Александра Павлюченко, проект будет переработан и завтра, 28 июня, представлен на комиссию Городской думы. При этом пообещал, что за ночь одобренные четыре полосы не превратятся снова в шесть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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