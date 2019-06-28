Из национального парка «Зюраткуль» сбежали лоси

Южноуральцев просят помочь найти лосей, сбежавших из нацпарка «Зюраткуль».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зюраткуль», несколько лосей, которые живут на территории заповедника в доме лося «Сохатка», ушли за границы особо-охраняемой территории.

«Люся и Нургуш ушли в район деревни Шарипово и озеро Аушкуль (Учалинский район Башкортостана), Афоня дожидается перевозки на кордон «У трех вершин» в Абзаково, Нюся и Лика – севернее Саткинского района, Соня и Дуся – в районе Южно-Уральского заповедника. Обращаемся к жителям Саткинского района, Миасского городского округа, Учалинского и Белорецкого районов республики Башкортостан с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении лосей с ошейниками по телефону 8-902-897-25-77, 8-351-61 5-50-41», – обратились к уральцам сотрудники национального парка.

Животные содержатся в полувольном режиме, отметили в пресс-службе «Зюраткуля»: зимой их собирают в вольеры, где кормят, а летом отпускают на территорию. Оказавшись на свободе, многие молодые лоси разбрелись нынешним летом за пределы охраняемой территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.19

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