Глава Челябинска утвердила первое назначение

Горспорт управление Челябинска возглавил Максим Клещевников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, распоряжением ВРИП Главы города Челябинска на пост начальникауУправления по физической культуре, спорту и туризму назначен Максим Клещевников.

Отметим, что структура долгое время была без начальника. По некоторым данным, связано это было с тем, что прежний мэр Владимир Елистратов видел в качестве начальника управления другого кандидата, однако Наталья Котова настаивала на назначении на этот пост именно Клещевникова.

Максим Клещевников родился в Челябинске 28 июня 1980 года. В 2006 году закончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Свою трудовую деятельность начал в августе 1999 года в должности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд развития регионального туризма». С 2001 года по 2005 год работал инструктором Центра олимпийской подготовки при комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинской области.

В феврале 2005 года переведен в Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области на должность старшего инструктора.

В июле 2007 года назначен на должность директора МБУ ДО ДЮСШ «Родонит». С декабря 2017 года работал в должности заместителя начальника управления по ФКС и Т администрации Челябинска, а с апреля 2019 года – временно исполнял обязанности начальника Управления.

В 2018 году прошел курс переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Челябинском филиале РАНХиГС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.19

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