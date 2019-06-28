Старейший вуз Челябинска назвал дату выборов ректора

Выборы ректора ЮУрГГПУ пройдут 18 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, вчера, 27 июня, на заседании ученого совета вуза была утверждена дата проведения выборов ректора.

«По рекомендации комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» выбрана дата 18 сентября 2019 года. В ближайшее время она будет согласована с учредителем вуза – министерством науки и высшего образования РФ», – сообщили в учреждении.

Напомним, в начале июня аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ допустила до выборов ректора ЮУрГГПУ и.о. ректора вуза Татьяну Чумаченко и заместителя проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета Марину Потапову. Отметим, что ранее Марина Потапова занимала пост проректора ЮУрГГПУ.

Напомним, из Челябинска в Москву было направлено пять заявок. Также на пост ректора претендовали проректор вуза по учебной работе Нина Корнещук, завкафедрой политических наук УрФУ, по совместительству советник ректора ЮУрГГПУ по общим вопросам Илья Левченко и профессор из ЮУрГУ Владимир Базелюк (выходец из педуниверситета).

Напомним, старейший вуз Челябинска – ЮУрГГПУ (ранее – Челябинский госпедуниверситет) вот уже полтора года работает без избранного ректора. Выборы руководителя вуза должны были пройти еще в 2017 году. Однако тогда Минобрнауки отклонил все шесть заявок, поступивших от претендентов. В том числе, документы действующего ректора, бывшего министра образования и науки региона Владимира Садырина и Марины Потаповой, занимавшей тогда пост проректора ЮУрГГАУ.

В декабре 2017 года, когда истек срок полномочий Владимира Садырина, и.о. ректора Москва назначила преподавателя из ЧелГУ Татьяну Чумаченко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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