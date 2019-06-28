В Челябинске рабочий попал под грузовой поезд

В Челябинске рабочий предприятия группы «Мечел» попал под поезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 26 июня на территории завода «Мечел-кокс».

23-летний рабочий оказался под грузовым поездом: махина проехала по ногам молодого человека.

«26 июня на территории завода «Мечел-Кокс» работник попал под движущийся грузовой железнодорожный состав, – цитирует «Первый областной» представителей компании. – На скорой помощи мужчина был доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На предприятии создана комиссия по расследованию причин произошедшего».

Челябинск, Виктор Елисеев

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