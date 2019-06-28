Челябинская таможня задержала 19 тонн контрафактной одежды

Челябинские таможенники задержали крупную партию контрафакта из Киргизии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, автомобиль с товарами народного потребления следовал из села Ленинское Чуйской области республики Кыргызстан и был остановлен на автодороге А-310 вблизи КПП «Троицк».

В машине обнаружено более 8 тысяч единиц одежды с признаками контрафактности. Спортивные костюмы, обувь, носки, футболки, шорты известных брендов «Gucci», «Calvin Klein», «Adidas», «Reebok», «Nike», «Puma» направлялись в Пермь для последующей продажи. Общий вес партии составил 19 тонн.

По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 12 миллионов рублей.

В настоящий момент товар изъят и передан полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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