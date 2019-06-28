В Челябинской области коммунальщики на деньги жильцов покупали ценные бумаги

В Челябинской области директор и учредитель теплоснабжающей организации предстанут перед судом за хищение свыше 54 миллионов рублей, полученных от населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и бывшего директора ООО «Уралсервис». Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, соучастники с 2017 года по 2018 год, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Уралсервис», собирали платежи с населения в виде оплаты за потребленные услуг. Однако поставщикам ресурсов сообщали, что у них нет средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам. Таким способом злоумышленники совершили похитили более 54 миллионов рублей, предназначенных для оплаты счетов ресурсоснабжающих организаций.

Похищенные средства они перечисляли на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, направляли на благотворительность и приобретение ценных бумаг.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы прокурорской проверки.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемых (земельные участки, квартиры, коттедж, автомобиль, блочная котельная, ценные бумаги) на общую сумму более 52 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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