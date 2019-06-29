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Суббота, 29 июня 2019, 07:58 мск

Новости Челябинск

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На Южный Урал возвращается жара

На Южный Урал возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня, 29 июня, воздух в большинстве территорий региона прогреется днем до +26 а на юге – до +32. Но еще возможны дожди. В воскресенье осадки прекратятся и станет еще жарче, а в начале следующей недели дневные температуры поднимутся до +34.

В Челябинске жара будет не столь экстремальной – до +31.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.06.19

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