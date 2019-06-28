российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июня 2019, 22:30 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Минфину России придется заплатить за ложный донос на челябинских полицейских

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда частично изменила постановление Центрального районного суда Челябинска от 2 апреля 2019 года по заявлению о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2015 года Центральный районный суд Челябинска, согласившись с позицией гособвинителя, постановил прекратить уголовное дело в отношении сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Дениса Кольцова и Михаила Бугуева, а также замначальника отдела по раскрытию имущественных преступлений Андрея Меньшенина за отсутствием состава преступления. Следователи обвинили их в пытках мужчины, задержанного по подозрению в автоугонах. Полицейские утверждали, что дело сфабриковано с целью не дать им завершить расследование в отношении высокопоставленных сотрудников силовых структур, крышующих криминал.

В основу дела легли показания автоугонщика, задержанного в январе 2013 года с поличным при попытке украсть BMW X5. Мужчина вместе со своим адвокатом заявили, что признательные показания сотрудники угро выбивали из него силой и угрозами. В результате было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Но обвинители не смогли доказать свои заявления в суде, дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления, сотрудников полиции реабилитировали, но вопрос компенсации имущественного вреда затянулся.

Суд первой инстанции, частично удовлетворив требования защитника и Кольцова, взыскал в пользу последнего расходы на оплату услуг адвокатов Колосовского и Исаева, а также покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в период нахождения обвиняемого в СИЗО.

Министерство финансов РФ этот вердикт обжаловало. И сегодня Челябинский областной суд отказал в удовлетворении требований о возмещении расходов, связанных с покупкой продуктов питания и предметов первой необходимости при содержании Кольцова под стражей. На основании этого общая сумма взыскания с Министерства финансов РФ за счет казны государства снизилась на 46 тысяч рублей и составила 5 млн 934 тыс 798 рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.06.19

Долги россиян за год выросли на 25%: ЦБ опасается социальных и экономических рисков. / Путин заверяет Запад, что «очистил» Россию от олигархов. / Перспективы повышения тарифов на отопление: роста платежей не будет – пока только на словах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров