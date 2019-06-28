Минфину России придется заплатить за ложный донос на челябинских полицейских

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда частично изменила постановление Центрального районного суда Челябинска от 2 апреля 2019 года по заявлению о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2015 года Центральный районный суд Челябинска, согласившись с позицией гособвинителя, постановил прекратить уголовное дело в отношении сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Дениса Кольцова и Михаила Бугуева, а также замначальника отдела по раскрытию имущественных преступлений Андрея Меньшенина за отсутствием состава преступления. Следователи обвинили их в пытках мужчины, задержанного по подозрению в автоугонах. Полицейские утверждали, что дело сфабриковано с целью не дать им завершить расследование в отношении высокопоставленных сотрудников силовых структур, крышующих криминал.

В основу дела легли показания автоугонщика, задержанного в январе 2013 года с поличным при попытке украсть BMW X5. Мужчина вместе со своим адвокатом заявили, что признательные показания сотрудники угро выбивали из него силой и угрозами. В результате было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Но обвинители не смогли доказать свои заявления в суде, дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления, сотрудников полиции реабилитировали, но вопрос компенсации имущественного вреда затянулся.

Суд первой инстанции, частично удовлетворив требования защитника и Кольцова, взыскал в пользу последнего расходы на оплату услуг адвокатов Колосовского и Исаева, а также покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в период нахождения обвиняемого в СИЗО.

Министерство финансов РФ этот вердикт обжаловало. И сегодня Челябинский областной суд отказал в удовлетворении требований о возмещении расходов, связанных с покупкой продуктов питания и предметов первой необходимости при содержании Кольцова под стражей. На основании этого общая сумма взыскания с Министерства финансов РФ за счет казны государства снизилась на 46 тысяч рублей и составила 5 млн 934 тыс 798 рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.06.19

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