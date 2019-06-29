Водитель в реанимации, автомобиль – в хлам: в Челябинске три иномарки не поделили пустую дорогу

В Челябинске три автомобиля не поделили пустую дорогу. Результат: один человек в реанимации, одно авто разбито в хлам, два других серьезно повреждены, снесено дорожное ограждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня в 7 часов 40 минут на перекрестке улиц Коммуны и Володарского. Столкнулись Toyota и Hyundai. Судя по повреждениям машин, скорость сближения была приличной. От удара Hyundai отбросило на Volkswagen, а потом на дорожное ограждение, часть которого он «вырвал с корнем».

Водителя «корейца» увезла реанимация, водителям других пострадавших иномарок госпитализация не понадобилась, им оказали медицинскую помощь на месте.

Так как час для выходного дня был ранний, прохожих на месте происшествия оказалось немного. Из них никто не пострадал.

Hyundai восстановлению не подлежит, Toyota требует серьезного ремонта (у нее полностью разбит перед).

«Сейчас проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в ГИБДД.

Челябинск, Павел Зварзин

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