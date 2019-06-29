На Южном Урале стартовал проект «Команда Челябинской области»

На Южном Урале стартовал новый проект «Команда Челябинской области». Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил на встрече с участниками конкурса «Лидеры России». Победители конкурса смогут претендовать на руководящие должности в органах власти, достойные кандидаты будут включены в резерв управленческих кадров Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ считает конкурс «Лидеры России» одним из важных механизмов подготовки руководящих кадров. По словам премьер-министр РФ Дмитрия Медведева, реализация национальных проектов потребует переобучения госслужащих, а от самих управленцев – готовности постоянно совершенствовать свои навыки и учиться новому.

«Первое, какими навыками должен обладать современный управленец, – это проектный метод, второе – нужно уметь создавать эффективную команду на всех уровнях, причем подходы к обучению региональных команд должны быть едины по всей стране, третье – ускоренное освоение цифровых технологий», – подчеркивает премьер.

«Челябинской области, чтобы стать одним из передовых регионов России, предстоит решить целый ряд задач в самых разных сферах. И мне, как руководителю области, хотелось бы опираться в работе на сильные профессиональные коллективы, – отметил глава Южного Урала Алексей Текслер на встрече с участниками всероссийского конкурса «Лидеры России». – Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и генерировать новые. Вы все не просто участники, а полуфиналисты и финалисты управленческого конкурса «Лидеры России» 2018 и 2019 годов. И хотя идея конкурса не предусматривает обязательных карьерных изменений, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона».

На встрече глава региона дал старт новому кадровому проекту «Команда Челябинской области». «В самое ближайшее время предстоит много работы, направленной на повышение качества жизни южноуральцев. Это программы по улучшению экологической ситуации, проекты по поддержке малого бизнеса, развитию производства, здравоохранения, образования. И я вижу, что в Челябинской области есть потенциал для решения сложных управленческих задач. Мы предполагаем запустить целый ряд экспериментальных кадровых проектов: образовательных, оценочных, молодежных. Именно для этого я хочу сегодня здесь, на нашей встрече, дать старт одному из таких проектов – масштабному проекту «Команда Челябинской области», – обозначил Алексей Текслер.

«Команда Челябинской области» – это современная и перспективная площадка для самореализации талантливой молодежи и состоявшихся профессионалов, готовых с полной отдачей работать на благо Южного Урала. Главная цель проекта – отобрать перспективные кадры, которые в дальнейшем будут предложены на должности руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти, руководителей учреждений и организаций области. Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые компетенции.

«Команда Челябинской области» – это открытый и объективный конкурс для современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родном крае. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности от начальника отдела до заместителя министра. Для финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» будут действовать специальные условия участия в этом конкурсе. Вам надо будет подать заявку и пройти профессиональное интервью, минуя дистанционный этап конкурсного отбора. Приглашаю вас к участию и рассчитываю на дальнейшую совместную работу», – отметил Алексей Текслер.

Новым проектом уже заинтересовалась южноуральская молодежь:

«Я буквально с первого курса старался участвовать в проектах, направленных на благоустройство и развитие Челябинска, – рассказал РИА «Новый День» выпускник архитектурно-строительного института ЮУрГУ Семен Глушенко. – Алексей Леонидович сообщил, что запущена, на мой взгляд, очень классная инициатива – аналог «Лидеров России», в которой можно принять участие. И те, кто выйдет в финал этого конкурса, займет руководящие должности в структурах управления муниципалитетов области и Челябинска. Меня эта инициатива заинтересовала, я намерен принять в ней участие».

Сбор заявок стартовал 28 июня 2019 года. Конкурс пройдет в три этапа, итоги будут подведены 5 сентября 2019 года. Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте команда74.рф.

Челябинск, Светлана Намская

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