Алексей Текслер вручил дипломы выпускникам ЮУрГУ (ВИДЕО)

Глава Челябинской области Алексей Текслер вручил дипломы выпускникам ЮУрГУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южно-Уральский госуниверситет – крупнейший вуз региона. Ежегодно он выпускает тысячи специалистов в самых разных отраслях. В этом году вузу исполняется 75 лет. Поздравить университет с юбилейным выпуском приехал глава Южного Урала. Событие знаменательно еще и тем, что три предыдущих губернатора Челябинской области были выпускниками ЮУрГУ, но никто из них дипломы не вручал.

Алексей Текслер: Я желаю вам найти свой путь и принести пользу региону

Алексей Текслер вручил дипломы лучшим выпускникам. Всего же документы о высшем образовании получили сегодня около 4 тысяч студентов.

«Университет дал мне уверенность в себе как качественного, востребованного специалиста, ощущение себя как разносторонней личности, которую, надеюсь, с удовольствием примут на ту работу, на которую я хочу, – говорит выпускница кафедры «Таможенное дело» Высшей школы экономики ЮУрГУ Наталья Лапшина. – Очень нравится сегодняшнее торжество. И то, что здесь присутствует губернатор, то, что он вручает дипломы, – очень волнительный момент: мы с ним еще ни разу близко не встречались, не общались. Его визит говорит о том, что университету уделяется большое внимание».

«Характерная черта нынешних студентов – это активность, практическая ориентация на получение результатов в профессии, – отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. – Есть ребята очень мотивированные к практической деятельности, к организации бизнеса. Один из студентов, которым Алексей Леонидович вручал красный диплом, уже возглавляет собственную компанию. Другой – выпускник архитектурно-строительного факультета уже строил и космодром Восточный, и объекты Росатома в Озерске, занимался проектной деятельностью. То есть он уже не только готовый специалист, но еще и готовый руководитель строительного производства.

Я думаю, что эти ребята будут очень хорошо продвигаться по жизни не только у нас в Челябинске, не только в Челябинской области. У нас где-то процентов 40 после окончания вуза разъезжаются по всей стране и за рубеж».

После церемонии вручения дипломов Алексей Текслер пообщался с выпускниками: «Ребята рассказали о своих проектах, чем они занимаются. Они в принципе определились с тем, чем заниматься дальше по жизни, у многих за плечами уже реальные дела, реальные проекты, кто-то уже руководит целыми подразделениями. Я пожелал им удачи, пригласи в команду».

Алексей Текслер: «Я вчера дал старт новому кадровому проекту в Челябинской области, и ребята полностью соответствуют критериям, чтобы попасть в этот проект и работать на благо нашего региона»

В завершении Алексей Текслер подчеркнул: «Это переломный момент в жизни. Главное – определиться и идти с высоко поднятой головой вперед, но не забывая студенческие годы, не забывая преподавателей, свой университет, сохранив дружбу, которая завязалась в стенах университета.

Я по таким принципам и стараюсь жить. И сегодня ребятам этого же желал».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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