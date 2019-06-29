На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, 30 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При этом будет жарко: по области – до +33, в Челябинске – до +30. Осадков в областном центре не ожидается.

Челябинск, Павел Зварзирн

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